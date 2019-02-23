Категория заемщиков

пенсионеры

пенсия по старости (в соответствии с законодательством); пенсия по инвалидности; пенсия по государственному пенсионному обеспечению - за выслугу лет, по старости (в соответствии с законодательством), по инвалидности, социальная пенсия; пенсия за выслугу лет/инвалидности; пенсионное обеспечение, регулируемое другими федеральными законами