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Для пенсионеров

Проинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 100 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 6 мес.
Максимальная
  • 17,50 %
  • 30 000 ... 100 000 ₽
  • 25 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 3 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
пенсия по старости (в соответствии с законодательством); пенсия по инвалидности; пенсия по государственному пенсионному обеспечению - за выслугу лет, по старости (в соответствии с законодательством), по инвалидности, социальная пенсия; пенсия за выслугу лет/инвалидности; пенсионное обеспечение, регулируемое другими федеральными законами
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    для работающих пенсионеров
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    для работающих пенсионеров
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • постоянная регистрация в регионе присутствия банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 1,5 часов)
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • без обеспечения
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для пенсионеров» в 4 городах России
1 908
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
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Телефоны
(342) 270-00-32

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