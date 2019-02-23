Для пенсионеров
Проинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 6 мес.
Максимальная
- 17,50 %
- 30 000 ... 100 000 ₽
- 25 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
пенсия по старости (в соответствии с законодательством); пенсия по инвалидности; пенсия по государственному пенсионному обеспечению - за выслугу лет, по старости (в соответствии с законодательством), по инвалидности, социальная пенсия; пенсия за выслугу лет/инвалидности; пенсионное обеспечение, регулируемое другими федеральными законами
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
для работающих пенсионеров
-
справка по форме банка / запрос работодателю
для работающих пенсионеров
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- постоянная регистрация в регионе присутствия банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 1,5 часов)
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- без обеспечения
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для пенсионеров» в 4 городах России
1 908
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- ОГРН
- 1025900000488
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 270-00-32