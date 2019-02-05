до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,90 %

30 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка (плюс от потери работы); +2 п. п. за отсутствие каждого вида страхования Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме организации-работодателя справка с места работы с указанием доходов Документы трудовой договор

паспорт

заявление-анкета удостоверение личности военнослужащего или действующий военный контракт о прохождении военной службы Количество созаемщиков до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит на длительный срок без обеспечения;

невысокая процентная ставка Минусы рассмотрение заявки - до 5 дней;

повышенная ставка без страхования от несчастных случаев и болезней, а также от потери работы Особые ограничения в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты) Оставить заявку Дата актуализации: 05.02.2019 15:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.