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Для военнослужащих

Связь-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,90 %
  • 30 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +4 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка (плюс от потери работы); +2 п. п. за отсутствие каждого вида страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме организации-работодателя
    справка с места работы с указанием доходов
Документы
  • трудовой договор
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • удостоверение личности военнослужащего или действующий военный контракт о прохождении военной службы
Количество созаемщиков
до 1 человека
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • кредит на длительный срок без обеспечения;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 дней;
  • повышенная ставка без страхования от несчастных случаев и болезней, а также от потери работы
Особые ограничения
  • в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты)
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Дата актуализации: 05.02.2019 15:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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