до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,90 %

20 000 ... 200 000 ₽

1 год Максимальная 17,90 %

20 000 ... 200 000 ₽

2 года 1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +1 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 50 до 65 лет на дату получения кредита для женщин от 50 до 65 лет на дату получения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор возможен учет совокупного дохода семьи справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию возможен учет совокупного дохода семьи Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашнего и рабочего Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 1 день Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту Максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным Заемщиком по данной Программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований по обеспечению;

отсутствие комиссий; Минусы высокая процентная ставка;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

постоянная регистрация на территории действия кредитного продукта Особые ограничения минимальный возраст заёмщика - 50 лет;

максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным заемщиком по данной программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 01.02.2019 16:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.