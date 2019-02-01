Пенсионерам
Национальный Банк Сбережений, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,90 %
- 20 000 ... 200 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 17,90 %
- 20 000 ... 200 000 ₽
- 2 года 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 50 до 65 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 50 до 65 лет на дату получения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
возможен учет совокупного дохода семьи
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
возможен учет совокупного дохода семьи
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашнего и рабочего
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
Максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным Заемщиком по данной Программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по обеспечению;
- отсутствие комиссий;
Минусы
- высокая процентная ставка;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- постоянная регистрация на территории действия кредитного продукта
Особые ограничения
- минимальный возраст заёмщика - 50 лет;
- максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным заемщиком по данной программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионерам» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
- ОГРН
- 1083700000471
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-50 — единая справочная служба