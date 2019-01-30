до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

50 000 ... 300 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 16,00 %

50 000 ... 300 000 ₽

13 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +1 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы, подтверждающие кредитную историю

трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета Количество созаемщиков при расчете максимально возможной суммы кредита может учитываться совокупный доход супругов, в этом случае супруги будут являться солидарными заемщиками Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона не менее 2-х контактных телефонов Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита под поручительство;

возможность получить кредит без обеспечения;

льготная ставка кредитования для лиц с положительной кредитной историей;

повышенная ставка для сотрудников организаций созданных при участии государственных органов Минусы наличие постоянной или временной регистрации в регионе выдачи кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

требуется официальное подтверждение дохода;

срок рассмотрения заявки - до 5 дней Особые ограничения повышенная ставка при отсутствии кредитной истории

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.