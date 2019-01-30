Вход

Потребительский под поручительство

Онего, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 14,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
не более трех
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
Страхование
  • без страхования
    +1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    не менее 2-х контактных телефонов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита под поручительство;
  • возможность получить кредит без обеспечения;
  • льготная ставка кредитования для лиц с положительной кредитной историей;
  • повышенная ставка для сотрудников организаций созданных при участии государственных органов
Минусы
  • наличие постоянной или временной регистрации в регионе выдачи кредита;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • требуется официальное подтверждение дохода;
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • повышенная ставка при отсутствии кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 534
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Онего»
Адрес
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Маркса, д. 1
ОГРН
1021000000108
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петрозаводск
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(8142) 78-15-60

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще