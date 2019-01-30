Потребительский под поручительство
Онего, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 14,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
не более трех
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
Страхование
-
без страхования
+1 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы, подтверждающие кредитную историю
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
не менее 2-х контактных телефонов
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита под поручительство;
- возможность получить кредит без обеспечения;
- льготная ставка кредитования для лиц с положительной кредитной историей;
- повышенная ставка для сотрудников организаций созданных при участии государственных органов
Минусы
- наличие постоянной или временной регистрации в регионе выдачи кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется официальное подтверждение дохода;
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 534
Справочная информация
АО «Банк «Онего»
- Адрес
- 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Маркса, д. 1
- ОГРН
- 1021000000108
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Петрозаводск
- Телефоны
-
(8142) 78-15-60