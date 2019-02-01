до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 13,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

справка в свободной форме Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона наличие 3-х контактных телефонов (мобильный,рабочий,домашний/мобильный родственника или коллеги) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 10 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи + 0,5 п. п. в случае выбора заемщиком погашения кредита в виде дифференцированных платежей Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

возможна выдача кредита без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

невысокие ставки Минусы срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней;

повышенная ставка при отказе от личного страхования;

повышенная ставка в случае выбора погашения кредита в виде дифференцированных платежей Особые ограничения для работников бюджетной сферы;

наличие 3-х контактных телефонов (мобильный,рабочий,домашний/мобильный родственника или коллеги);

при отсутствии положительной кредитной истории повышенная ставка;

созаёмщиком может выступать только супруг(а) Оставить заявку Дата актуализации: 01.02.2019 16:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.