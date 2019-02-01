Деньги - возможности, для работников бюджетной сферы с обеспечением
Россия, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- справка в свободной форме
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
наличие 3-х контактных телефонов (мобильный,рабочий,домашний/мобильный родственника или коллеги)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
+ 0,5 п. п. в случае выбора заемщиком погашения кредита в виде дифференцированных платежей
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- возможна выдача кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- невысокие ставки
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 10 рабочих дней;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- повышенная ставка в случае выбора погашения кредита в виде дифференцированных платежей
Особые ограничения
- для работников бюджетной сферы;
- наличие 3-х контактных телефонов (мобильный,рабочий,домашний/мобильный родственника или коллеги);
- при отсутствии положительной кредитной истории повышенная ставка;
- созаёмщиком может выступать только супруг(а)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Деньги - возможности, для работников бюджетной сферы» в 49 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
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