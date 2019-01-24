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КЭШелёк с обеспечением

Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 1 000 000
Срок
5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,40 %
  • 400 000 ... 1 000 000 ₽
  • 5 лет
Максимальная
  • 13,70 %
  • 50 000 ... 400 000 ₽
  • 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
    0,7 / 1 п.п. к базовой ставке для сроков 3 / 5 лет
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы поручителя
Прочие требования к заемщику
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в случае невыполнения заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование кредитом или основной суммы долга в установленный договором срок банк вправе применить штрафные санкции в размере ставки по договору (но не более 20 процентов годовых) на сумму просроченной задолженности за период неисполнения обязательств, начиная со дня просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / возможность получения кредита без обеспечения;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • низкая ставка при оформлении кредита на 6 месяцев
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • возраст заёмщика - от 23 лет
Особые ограничения
  • повышенная ставка при подключении "Кредитных каникул" - возможности отсрочки погашения основного долга по кредиту в течение 6 месяцев;
  • суммарное снижение ставки от базовой не может превышать 6 п.п.;
  • адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск;
  • 10,9% на 6 мес. - предложение действует до 31 января 2019 года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 14:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «КЭШелёк» в 23 городах России
1 980
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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