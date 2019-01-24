КЭШелёк с обеспечением
Саровбизнесбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,40%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,40 %
- 400 000 ... 1 000 000 ₽
- 5 лет
Максимальная
- 13,70 %
- 50 000 ... 400 000 ₽
- 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
Страхование
-
без страхования
0,7 / 1 п.п. к базовой ставке для сроков 3 / 5 лет
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- документы поручителя
Прочие требования к заемщику
- адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в случае невыполнения заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование кредитом или основной суммы долга в установленный договором срок банк вправе применить штрафные санкции в размере ставки по договору (но не более 20 процентов годовых) на сумму просроченной задолженности за период неисполнения обязательств, начиная со дня просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / возможность получения кредита без обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- низкая ставка при оформлении кредита на 6 месяцев
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- возраст заёмщика - от 23 лет
Особые ограничения
- повышенная ставка при подключении "Кредитных каникул" - возможности отсрочки погашения основного долга по кредиту в течение 6 месяцев;
- суммарное снижение ставки от базовой не может превышать 6 п.п.;
- адрес регистрации и фактическое место жительства — населенные пункты Нижегородской области, Чебоксары, Новочебоксарск;
- 10,9% на 6 мес. - предложение действует до 31 января 2019 года
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 14:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «КЭШелёк» в 23 городах России
1 980
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
- Адрес
- 607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
- ОГРН
- 1025200001254
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саров
- Телефоны
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(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба