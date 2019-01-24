Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

в случае невыполнения заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование кредитом или основной суммы долга в установленный договором срок банк вправе применить штрафные санкции в размере ставки по договору (но не более 20 процентов годовых) на сумму просроченной задолженности за период неисполнения обязательств, начиная со дня просрочки