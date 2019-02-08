Потребительский с обеспечением
Акибанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,90 %
- 250 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 2 года
Максимальная
- 14,90 %
- 250 000 ... 500 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
до 300 тыс. руб. - поручительство 1 физ. лица, свыше 300 тыс. - залог ликвидного имущества и/или поручительство 2 физ. лиц.
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
имущественное
требуется при залоге имущества
-
личное
базовая ставка
в случае оформления кредита под залог ликвидного имущества требуется страхование предмета залога
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
справка о выплатах из Фонда Социального страхования Российской Федерации
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
справка о выплатах из Фонда Социального страхования Российской Федерации
Документы
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия и оригинал
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
15 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- без обеспечения для заемщиков с хорошей кредитной историей
Минусы
- требуется имущественное страхование залога;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- льготная ставка для заемщиков с ПКИ (при наличии обеспечения)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 8 городах России
3 495
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
- 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Набережные Челны
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8 800 100-25-42 — единая справочная служба