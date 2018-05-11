Базовый
Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,90 %
- 400 000 ... 750 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 14,90 %
- 100 000 ... 199 999 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- прочие
клиенты, чья организация-работодатель относится к ПАО / сотрудники Топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудники дочерних организаций иностранных банков / сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании на территории РФ
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 2 лет
- на последнем месте не
менее 6 месяцев
,
пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
трудоустройство в городе предоставления кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 35 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- альтернативные способы подтверждения дохода дохода
Минусы
- рассмотрение заявки - 3-5 рабочих дней
Особые ограничения
- для клиентов, чья организация-работодатель относится к ПАО / сотрудников Топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудников дочерних организаций иностранных банков / сотрудников компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы,представительства и дочерние компании
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 01.03.2019 10:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Базовый» в 23 городах России
6 189
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба