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Под залог имеющегося жилья

Райффайзенбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,99%
Сумма
до 26 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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89 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 11,99 %
  • 800 000 ... 26 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры
недвижимое имущество должно принадлежать на праве собственности только заемщику и/или супруге(у) заемщика; недвижимое имущество на момент передачи его в залог не должно находиться в пользовании третьих лиц (за исключением залогодателя и супруга(ги) залогодателя), в том числе на основании договора найма или договора аренды; недвижимое имущество не должно находиться под обременением (например, залог, аренда, право пожизненного пользования, за исключением залога банка)
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 0,5 / 3,2 п.п. к базовой ставке в зависимости от возраста заемщика
если возраст заемщика (созаемщика), участвующего доходами, не превышает (0,5 п.п.)/превышает(3,2 п.п.) 45 лет и 1 месяц (включительно) на момент принятия положительного решения о выдаче кредита
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
  • граждане других стран
адвокаты / нотариусы, являющиеся членами адвокатских коллегий
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
минимальный стаж работы для физических лиц, работающих по найму: не менее 6 месяцев при общем стаже не менее 1 года, не менее 3 месяцев при общем стаже не менее 2 лет, не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика; нотариусы, занимающиеся частной практикой/адвокаты с собственным адвокатским кабинетом: профессиональная деятельность должна вестись не менее 1 финансового года
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 рублей — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО, Екатеринбурга, Магадана, Сургута, Тюмени; 15 000 рублей для остальных кредитующих подразделений банка
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов с собственным адвокатским кабинетом, арбитражных управляющих
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    за последние 6 месяцев
  • трудовой договор/контракт
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • для адвокатов:
    • удостоверение адвоката;
    • справка в свободной форме о подтверждении трудовой деятельности итрудового стажа в составе адвокатского бюро/коллегии адвокатов, оформленная на бланке;
  • для менеджеров высшего звена компании - выписка из реестра акционеров (не предоставляется в случае если выручка компании превышает 500 млн руб. в год)
Количество созаемщиков
до 1 человека
официальный супруг(а)(минимальный доход созаемщика: 10 000 рублей — независимо от региона)
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    требуется рабочий стационарный телефон
  • не должен иметь более 2 ипотечных кредитов АО «Райффайзенбанк» и/или других банков (с учетом вновь одобряемого); максимальный возраст на момент окончания действия кредитного договора - 60 лет, без заключения комбинированного договора ипотечного страхования
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
15 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на карточный счет
выпускается дебетовая карта MasterCard Standard
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • гражданство РФ не требуется (необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ);
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • низкая ставка
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;
  • максимальное соотношение кредит/залог - до 60%
Особые ограничения
  • размер повышения ставки при отказе от страхования зависит от возраста заёмщика;
  • максимальный возраст на момент окончания действия кредита зависит от наличия/отсутствия комбинированного договора ипотечного страхования
Оставить заявку
89 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог имеющегося жилья» в 179 городах России
62 957
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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