Стаж работы

на последнем месте не менее 3 месяцев

Требования к трудоустройству:

минимальный стаж работы для физических лиц, работающих по найму: не менее 6 месяцев при общем стаже не менее 1 года, не менее 3 месяцев при общем стаже не менее 2 лет, не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика; нотариусы, занимающиеся частной практикой/адвокаты с собственным адвокатским кабинетом: профессиональная деятельность должна вестись не менее 1 финансового года