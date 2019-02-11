Под залог имеющегося жилья
Райффайзенбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,99%
Сумма
до 26 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
89 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 11,99 %
- 800 000 ... 26 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры
недвижимое имущество должно принадлежать на праве собственности только заемщику и/или супруге(у) заемщика; недвижимое имущество на момент передачи его в залог не должно находиться в пользовании третьих лиц (за исключением залогодателя и супруга(ги) залогодателя), в том числе на основании договора найма или договора аренды; недвижимое имущество не должно находиться под обременением (например, залог, аренда, право пожизненного пользования, за исключением залога банка)
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное
+ 0,5 / 3,2 п.п. к базовой ставке в зависимости от возраста заемщика
если возраст заемщика (созаемщика), участвующего доходами, не превышает (0,5 п.п.)/превышает(3,2 п.п.) 45 лет и 1 месяц (включительно) на момент принятия положительного решения о выдаче кредита
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
- граждане других стран
адвокаты / нотариусы, являющиеся членами адвокатских коллегий
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
минимальный стаж работы для физических лиц, работающих по найму: не менее 6 месяцев при общем стаже не менее 1 года, не менее 3 месяцев при общем стаже не менее 2 лет, не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика; нотариусы, занимающиеся частной практикой/адвокаты с собственным адвокатским кабинетом: профессиональная деятельность должна вестись не менее 1 финансового года
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 рублей — для Москвы/МО, Санкт-Петербурга/ЛО, Екатеринбурга, Магадана, Сургута, Тюмени; 15 000 рублей для остальных кредитующих подразделений банкаподтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка по форме 3-НДФЛ
для нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов с собственным адвокатским кабинетом, арбитражных управляющих
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
за последние 6 месяцев
- трудовой договор/контракт
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- для адвокатов:
- удостоверение адвоката;
- справка в свободной форме о подтверждении трудовой деятельности итрудового стажа в составе адвокатского бюро/коллегии адвокатов, оформленная на бланке;
- для менеджеров высшего звена компании - выписка из реестра акционеров (не предоставляется в случае если выручка компании превышает 500 млн руб. в год)
Количество созаемщиков
до 1 человека
официальный супруг(а)(минимальный доход созаемщика: 10 000 рублей — независимо от региона)
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
требуется рабочий стационарный телефон
- не должен иметь более 2 ипотечных кредитов АО «Райффайзенбанк» и/или других банков (с учетом вновь одобряемого); максимальный возраст на момент окончания действия кредитного договора - 60 лет, без заключения комбинированного договора ипотечного страхования
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
15 дней
Оформление кредита
- офис банка
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
выпускается дебетовая карта MasterCard Standard
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- гражданство РФ не требуется (необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ);
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- низкая ставка
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного и/или титульного страхования;
- максимальное соотношение кредит/залог - до 60%
Особые ограничения
- размер повышения ставки при отказе от страхования зависит от возраста заёмщика;
- максимальный возраст на момент окончания действия кредита зависит от наличия/отсутствия комбинированного договора ипотечного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог имеющегося жилья» в 179 городах России
62 957
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00