до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,50 %

30 000 ... 700 000 ₽

2 года ... 5 лет Максимальная 23,90 %

30 000 ... 700 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 24 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 24 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: наличие постоянной работы или постоянной регистрации в регионе предоставления кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 руб. для жителей Москвы; 8 000 руб. для жителей других регионов подтверждение основного дохода не требуется Документы трудовая книжка копия

паспорт документ на выбор: загранпаспорт; водительское удостоверение; именная банковская карта; военный билет; диплом о среднем специальном или высшем образовании; ИНН;

для получения сниженных ставок по кредиту заемщик может предоставить документ о трудоустройстве и документ о платежеспособности Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 10 мин. до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на карточный счет

выпускается банковская карта по выбору заемщика: наличными через кассу, либо на счет карты с бесплатным годовым обслуживанием и возможностью снятия наличных в любых банкоматах РФ Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

выдача кредита по двум/трем документам (подтверждение дохода не требуется);

быстрое рассмотрение заявки;

страхование не требуется;

возраст на момент подачи заявки - до 70 лет Минусы требуется постоянная регистрация или трудоустройство в регионе предоставления кредита;

возраст заёмщика от 24 лет Особые ограничения для клиентов с положительной кредитной историей Оставить заявку 9 689 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 12:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.