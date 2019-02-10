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Залоговый

Тройка-Д Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 30 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
при сумме свыше 1 млн рублей требуется целевое подтверждение кредита
Ставки
  • 16,00 %
  • 1 000 000 ... 30 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры, нежилого помещения в Москве и Московской области
Страхование
  • без страхования
    + 11 п. п. к базовой ставке
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 2,5 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    + 5 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    + 7,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    + 8,5 п. п. к базовой ставке
  • титульное
    + 6 п. п. к базовой ставке
+3,5 п. п. без имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • адвокаты / нотариусы
  • граждане других стран
  • с отрицательной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
  • возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+ 2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
+ 2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка
Документы
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
возможно привлечение созаемщиков
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • по свободному графику
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день заключения настоящего договора, за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования;
  • возможно кредитование иностранных граждан
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • +2,5 п. п. без личного страхования;
  • +5 п. п. без титульного страхования;
  • +3,5 п. п. без имущественного страхования;
  • +2 п. п. при отсутствии документального подтверждения целевого использования кредитных средств в течении 30 дней с момента выдачи кредитных средств;
  • +2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка;
  • объект залога должен находиться в собственности и располагаться в Москве/МО
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
Сайт
almabank.ru
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Телефоны
(495) 783-38-00

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