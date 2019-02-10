до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги при сумме свыше 1 млн рублей требуется целевое подтверждение кредита Ставки 16,00 %

1 000 000 ... 30 000 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартиры, нежилого помещения в Москве и Московской области недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования + 11 п. п. к базовой ставке

имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 2,5 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное + 5 п.п. к базовой ставке

имущественное + 7,5 п.п. к базовой ставке

личное + 8,5 п. п. к базовой ставке

титульное + 6 п. п. к базовой ставке +3,5 п. п. без имущественного страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

адвокаты / нотариусы

граждане других стран

с отрицательной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита

возможна выдача иностранным гражданам Доход подтверждение основного дохода на выбор + 2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю + 2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка Документы трудовой договор

трудовая книжка

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков возможно привлечение созаемщиков до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

по свободному графику Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день заключения настоящего договора, за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования;

возможно кредитование иностранных граждан Минусы повышенная ставка при отказе от страхования Особые ограничения +2,5 п. п. без личного страхования;

+5 п. п. без титульного страхования;

+3,5 п. п. без имущественного страхования;

+2 п. п. при отсутствии документального подтверждения целевого использования кредитных средств в течении 30 дней с момента выдачи кредитных средств;

+2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка;

объект залога должен находиться в собственности и располагаться в Москве/МО

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.