Залоговый
Тройка-Д Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 30 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
при сумме свыше 1 млн рублей требуется целевое подтверждение кредита
Ставки
- 16,00 %
- 1 000 000 ... 30 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартиры, нежилого помещения в Москве и Московской области
Страхование
-
без страхования
+ 11 п. п. к базовой ставке
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 2,5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 7,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
+ 8,5 п. п. к базовой ставке
-
титульное
+ 6 п. п. к базовой ставке
+3,5 п. п. без имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- адвокаты / нотариусы
- граждане других стран
- с отрицательной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
- возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+ 2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
+ 2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка
Документы
- трудовой договор
- трудовая книжка
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
возможно привлечение созаемщиков
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- по свободному графику
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день заключения настоящего договора, за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- возможно кредитование иностранных граждан
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- +2,5 п. п. без личного страхования;
- +5 п. п. без титульного страхования;
- +3,5 п. п. без имущественного страхования;
- +2 п. п. при отсутствии документального подтверждения целевого использования кредитных средств в течении 30 дней с момента выдачи кредитных средств;
- +2 п. п. при подтверждении дохода или части дохода справкой по форме банка;
- объект залога должен находиться в собственности и располагаться в Москве/МО
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 3 городах России
6 545
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 783-38-00