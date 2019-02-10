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Рефинансирование с обеспечением

ИТ Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
при рефинансировании потребительских кредитов возможно объединить не более трех рефинансируемых кредитов в один, при этом остаток срока действия каждого кредита должен быть не менее трех месяцев; заемщику открывается кредитная линия с лимитом выдачи; текущие кредиты выдаются в пределах свободного остатка лимита кредитной линии согласно графику, установленному договором кредитной линии; график выдачи текущих кредитов формируется в соответствии с датами планируемых досрочных погашений рефинансируемых кредитов и остатками задолженности по основному долгу по рефинансируемым кредитам
Ставки
  • 15,00 %
  • до 1 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного-двух физических лиц
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 24 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • служебное удостоверение / пропуск
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • требуется подтверждение целевого использования кредита в течение 15 дней после перечисления средств на счет в стороннем банке (справка стороннего банка о погашении кредита)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность получения кредита без обеспечения;
  • без страхования
Минусы
  • подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • рассмотрение заявки - до 3-5 рабочих дней
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • требуется подтверждение целевого использования кредита в течение 15 дней после перечисления средств на счет в стороннем банке (справка стороннего банка о погашении кредита)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 2 городах России
1 857
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
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Телефоны
(3812) 39-28-28

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