до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита товары покупка мобильного телефона Ставки Минимальная 18,23 %

3 000 ... 29 999 ₽

1 год ... 3 года Максимальная 23,72 %

30 000 ... 99 999 ₽

6 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: ля жителей Москвы от 12 000 руб., для жителей других регионов от 8 000 руб. подтверждение основного дохода не требуется Документы паспорт Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 15 мин. до 1 дня Оформление кредита магазин-партнер Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований по обеспечению и страхованию;

выдача кредита по паспорту (подтверждение дохода не требуется);

рассмотрение заявки - 15 мин.;

возраст заемщика от 20 до 75 лет Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения кредит на покупку мобильных телефонов только в магазинах-партнерах банка

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 12:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.