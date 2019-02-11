На мобильный телефон
Ренессанс Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,23%
Сумма
до 99 999 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- цель: товары
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- товары
покупка мобильного телефона
Ставки
Минимальная
- 18,23 %
- 3 000 ... 29 999 ₽
- 1 год ... 3 года
Максимальная
- 23,72 %
- 30 000 ... 99 999 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: ля жителей Москвы от 12 000 руб., для жителей других регионов от 8 000 руб.
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
15 мин.
Оформление кредита
- магазин-партнер
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по обеспечению и страхованию;
- выдача кредита по паспорту (подтверждение дохода не требуется);
- рассмотрение заявки - 15 мин.;
- возраст заемщика от 20 до 75 лет
Минусы
- высокая процентная ставка
Особые ограничения
- кредит на покупку мобильных телефонов только в магазинах-партнерах банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На мобильный телефон» в 81 городе России
14 353
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба