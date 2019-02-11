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На мобильный телефон

Ренессанс Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,23%
Сумма
до 99 999
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • цель: товары
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • товары
покупка мобильного телефона
Ставки
Минимальная
  • 18,23 %
  • 3 000 ... 29 999 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 23,72 %
  • 30 000 ... 99 999 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: ля жителей Москвы от 12 000 руб., для жителей других регионов от 8 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
15 мин.
Оформление кредита
  • магазин-партнер
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по обеспечению и страхованию;
  • выдача кредита по паспорту (подтверждение дохода не требуется);
  • рассмотрение заявки - 15 мин.;
  • возраст заемщика от 20 до 75 лет
Минусы
  • высокая процентная ставка
Особые ограничения
  • кредит на покупку мобильных телефонов только в магазинах-партнерах банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На мобильный телефон» в 81 городе России
14 353
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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