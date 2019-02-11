до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

300 000 ... 700 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 16,00 %

20 000 ... 300 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

другие документы иные доходы, подтвержденные документально за последние 6 месяцев Документы трудовой договор

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 15 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

срок действия кредитного решения - 1 месяц Минусы требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней Особые ограничения +4 п. п. к базовой ставке при октазе от личного страхования

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 14:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.