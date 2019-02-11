Простые решения для заемщиков с ПКИ и бюджетников
Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 800 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 15 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 300 000 ... 800 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,50 %
- 20 000 ... 300 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
другие документы
иные доходы, подтвержденные документально за последние 6 месяцев
Документы
- трудовой договор
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- срок действия кредитного решения - 1 месяц
Минусы
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Особые ограничения
- +4 п. п. к базовой ставке при октазе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Простые решения» в 19 городах России
3 947
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62