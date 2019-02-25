до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита образование оплата обучения на дневном, вечернем или заочном отделении в образовательных учреждениях в соответствии со списком, представленном на сайте банка Ставки 14,00 %

15 000 ... 300 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

студенты / молодежь Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение, страховой полис, пропуск и т.п;

договор, заключённый с образовательным учреждением;

документ, подтверждающий родство заёмщика со студентом (в случае, если кредит предоставляется родственнику студента) Количество созаемщиков выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке в качестве созаёмщика родственника заёмщика 1 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 5% от суммы кредита если кредит был использован не по целевому назначению; 0,1% за нарушение сроков погашения задолженности по кредиту и/или процентам Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

небольшая процентная ставка;

бесплатный перевод денежных средств на расчётный счёт образовательного учреждения Минусы обязательно участие в кредитной сделке в качестве созаёмщика родственника заёмщика Особые ограничения обязательно целевое подтверждение денежных средств в течение 3-х месяцев от даты выдачи кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.