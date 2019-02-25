Образовательный
Курскпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,00%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: образование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- образование
оплата обучения на дневном, вечернем или заочном отделении в образовательных учреждениях в соответствии со списком, представленном на сайте банка
Ставки
- 14,00 %
- 15 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: водительское удостоверение, страховой полис, пропуск и т.п;
- договор, заключённый с образовательным учреждением;
- документ, подтверждающий родство заёмщика со студентом (в случае, если кредит предоставляется родственнику студента)
Количество созаемщиков
1 человек
выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке в качестве созаёмщика родственника заёмщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
5% от суммы кредита если кредит был использован не по целевому назначению; 0,1% за нарушение сроков погашения задолженности по кредиту и/или процентам
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- небольшая процентная ставка;
- бесплатный перевод денежных средств на расчётный счёт образовательного учреждения
Минусы
- обязательно участие в кредитной сделке в качестве созаёмщика родственника заёмщика
Особые ограничения
- обязательно целевое подтверждение денежных средств в течение 3-х месяцев от даты выдачи кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Образовательный» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-37-03