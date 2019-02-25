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Образовательный

Курскпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,00%
Сумма
до 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: образование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • образование
оплата обучения на дневном, вечернем или заочном отделении в образовательных учреждениях в соответствии со списком, представленном на сайте банка
Ставки
  • 14,00 %
  • 15 000 ... 300 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение, страховой полис, пропуск и т.п;
  • договор, заключённый с образовательным учреждением;
  • документ, подтверждающий родство заёмщика со студентом (в случае, если кредит предоставляется родственнику студента)
Количество созаемщиков
1 человек
выдача кредита производится при условии обязательного участия в кредитной сделке в качестве созаёмщика родственника заёмщика
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
5% от суммы кредита если кредит был использован не по целевому назначению; 0,1% за нарушение сроков погашения задолженности по кредиту и/или процентам
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • небольшая процентная ставка;
  • бесплатный перевод денежных средств на расчётный счёт образовательного учреждения
Минусы
  • обязательно участие в кредитной сделке в качестве созаёмщика родственника заёмщика
Особые ограничения
  • обязательно целевое подтверждение денежных средств в течение 3-х месяцев от даты выдачи кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Образовательный» в 12 городах России
929
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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