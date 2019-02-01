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Оптимальный лайт

Венец, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,50 %
  • 3 000 ... 500 000 ₽
  • 13 мес. ... 2 года
Максимальная
  • 16,90 %
  • 3 000 ... 500 000 ₽
  • 37 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
через банковского платежного агента (ИП Рябов А.И.- сеть салонов Диксис в г. Ульяновск и Ульяновской области); система денежных переводов "Золотая Корона"
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без обеспечения
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • процентная ставка зависит от срока кредитования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Оптимальный лайт» в 7 городах России
1 834
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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