Экспресс плюс
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без подтверждения дохода
- просто деньги
- 20,90 %
- 5 000 ... 40 000 ₽
- 6 мес. ... 18 мес.
- 30,90 %
- 5 000 ... 40 000 ₽
- 6 мес. ... 18 мес.
- без страхования
Возможно подключение опции "Гарантия минимальной ставки", в рамках которой после полного погашения кредита без случаев возникновения просрочек и досрочного погашения, ставка пересчитывается по сниженному значению, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "гарантированной ставке", возвращается клиенту. Возможные ставки: 11,9% годовых при уплате комиссии 6,9% от первоначальной суммы кредита; 14,9% годовых при уплате комиссии 3,9% от первоначальной суммы кредита. Подключение услуги возможно в момент оформления договора с плановым сроком кредита не менее 12 месяцев с программой личного страхования и при предоставлении документа, подтверждающего доход: для работающих клиентов – справка 2-НДФЛ; для пенсионеров – справка из ПФР; для индивидуальных предпринимателей - Справка 3-НДФЛ/Декларация по УСН/Выписка по расчетному счету.
- работники по найму
- пенсионеры
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 85 лет на дату погашения кредита
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 85 лет на дату погашения кредита
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
- подтверждение основного дохода не требуется
- паспорт
-
наличие стационарного телефона
домашний или рабочий
- регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев
- офис банка
- единовременно
- на счет
- на счет в стороннем банке
- аннуитетные платежи
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
- без страхования;
- без обеспечения;
- возраст заемщика - до 85 лет;
- возможность получения кредита только по паспорту
- высокая ставка
- -5 п. п. при наличии статуса «Почетный клиент»для работающих пенсионеров, минимальная ставка не может быть ниже 14,9% годовых
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Кострома
- Телефоны
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8 800 100-00-06 — единая справочная служба