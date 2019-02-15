Наличные под залог недвижимости
Банк Жилищного Финансирования, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,49%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 20 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,49 %
- 450 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 20 лет
Максимальная
- 16,50 %
- 450 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 год ... 20 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 0.5% до 1.5% от суммы кредита
взимается за подключение опции "Снижение ставки"
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира;апартаменты
Залоговая квартира должна находиться в многоквартирном жилом доме (готовое жилье/ вторичный рынок) в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Омске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Новороссийске, Калининграде, Екатеринбурге, Казани или Липецке. Квартира должна находиться не далее 40 км для Москвы и Санкт-Петербурга, не далее 5 км - для остальных городов присутствия, перечисленных выше. Квартира должна находиться в многоквартирном доме, соответствующем определенным требованиям (дом не находится в аварийном состоянии; не состоит на учете по постановке на капитальный ремонт; имеет не деревянные перекрытия (смешанные перекрытия допускаются); не имеет материал стен – дерево (брус); этажность дома составляет не менее трех этажей).
Страхование
-
без страхования
+ 10 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 до 64 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 до 64 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
минимальные требования к стажу зависят от выбранной программы кредитования
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
форма подтверждения дохода зависит от программы
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- косвенное подтверждение доходов
- другие документы
форма подтверждения дохода зависит от программы
Документы
- трудовая книжка
- диплом об образовании
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- пакет предоставляемых документов зависит от выбранной программы кредитования
Количество созаемщиков
до 4 человек
Прочие требования к заемщику
- требования к минимальному возрасту заемщика зависят от выбранной программы кредитования
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы просроченного платежа и процентов за каждый день
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- повышенная ставка с 2 по 4 месяц кредита;
- требуется имущественное страхование;
- крупные штрафы за просрочку платежа;
- крупная комиссия за подключение опции "Снижение ставки"; при отказе от услуги ставка увеличивается на 14,5 п.п.
Особые ограничения
- клиент может оформить кредит без комиссии с увеличением ставки на 14,5 п.п.;
- +2 п.п. при отказе от личного страхования;
- +11 п.п. к ставке с 2 по 4 месяц кредита;
- +1 п.п. без предоставления документов, подтверждающих целевое использование средств (покупка недвижимости, строительство, ремонт)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 10:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличные под залог недвижимости» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
- 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- ОГРН
- 1027739098639
- Сайт
- www.bgfbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-00-26 — единая справочная служба