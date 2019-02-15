на выбор залог

квартира;апартаменты недвижимого имущества, обязательно

Залоговая квартира должна находиться в многоквартирном жилом доме (готовое жилье/ вторичный рынок) в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Омске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Новороссийске, Калининграде, Екатеринбурге, Казани или Липецке. Квартира должна находиться не далее 40 км для Москвы и Санкт-Петербурга, не далее 5 км - для остальных городов присутствия, перечисленных выше. Квартира должна находиться в многоквартирном доме, соответствующем определенным требованиям (дом не находится в аварийном состоянии; не состоит на учете по постановке на капитальный ремонт; имеет не деревянные перекрытия (смешанные перекрытия допускаются); не имеет материал стен – дерево (брус); этажность дома составляет не менее трех этажей).