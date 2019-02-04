Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование на погашение задолженности не более чем по 4-м кредитам/кредитным картам; до окончания/с момента выдачи рефинансируемого кредита остается не менее 6-ти месяцев на дату подачи заявки; валюта рефинансируемого кредита(-ов) – рубли РФ, доллары США, Евро Ставки Минимальная 16,90 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Максимальная 19,90 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор * полный перечень указан на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю для кредитов на сумму не более 500 000 рублей

другие документы заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев * полный перечень указан на сайте банка Документы паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам

полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков супруг(-а) до 1 человека Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашнего телефона, либо стационарного телефона ближайших родственников; телефона работодателя Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

отсутствие требований по страхованию;

альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия кредитного решения - 1 мес.;

возможность получения нового кредита при наличии уже действующего Минусы высокая ставка Особые ограничения кредит на рефинансирование;

19,9% годовых до предоставления справки о погашения задолженности в другом банке;

процентная ставка зависит от качества обслуживания долга рефинансируемых кредитов

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.