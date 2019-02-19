Потребительский без обеспечения
РТС-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 17,00 %
- 50 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
трудовой договор/контракт
по дополнительному месту работы по найму
Документы
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
трудовой договор
копия
-
ИНН
оригинал
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- нет требований к общему стажу работы;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Минусы
- повышенная процентная ставки при отказе от личного страхования;
- отсутствие информации о минимальном сроке рассмотрения заявки;
- небольшой срок кредитования
Особые ограничения
- льготная ставка для сотрудников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
2 130
Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
- 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- ОГРН
- 1026300001947
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 31-20-00