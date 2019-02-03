Классический
ЮМК, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
20,00%
Сумма
до 99 990 ₽
Срок
до 1 года
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 20,00 %
- до 99 990 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- военнослужащие
- работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ: водительское удостоверение / военный билет / общегражданский заграничный паспорт / свидетельство пенсионного страхования
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- без личного страхования;
- возможно кредитование военнослужащих и работников правоохранительных органов
Минусы
- небольшая сумма кредита;
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 13:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Классический» в 1 городе России
1 150
Справочная информация
ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации»
- Адрес
- 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Краснодар
- Телефоны
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(861) 210-05-17