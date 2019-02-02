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Потребительский

Майкопбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • до 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 19,00 %
  • до 1 000 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
при сумме кредита до 100 тыс. руб - поручительство 1-го физ.лица, до 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ.лиц, до 1 млн руб. - залог транспорта или недвижимости и поручительство 1-го физ.лица
Страхование
  • без страхования
    + 3 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • нотариально заверенное согласие супруги(-а) заемщика
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • без личного страхования;
  • возможность предоставления кредита ИП;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • повышенная ставка при отказе от имущественного страхования;
  • на сайте банка не указаны санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
  • +3 п. п. при отказе от имущественного страхования залога
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 02.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 473
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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