Потребительский
Майкопбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- до 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 19,00 %
- до 1 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
при сумме кредита до 100 тыс. руб - поручительство 1-го физ.лица, до 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ.лиц, до 1 млн руб. - залог транспорта или недвижимости и поручительство 1-го физ.лица
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
имущественное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- нотариально заверенное согласие супруги(-а) заемщика
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- без личного страхования;
- возможность предоставления кредита ИП;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- повышенная ставка при отказе от имущественного страхования;
- на сайте банка не указаны санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
- +3 п. п. при отказе от имущественного страхования залога
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 02.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 473
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- ОГРН
- 1020100002394
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30