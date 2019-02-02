Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

до 1 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 19,00 %

до 1 000 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно при сумме кредита до 100 тыс. руб - поручительство 1-го физ.лица, до 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ.лиц, до 1 млн руб. - залог транспорта или недвижимости и поручительство 1-го физ.лица Страхование без страхования + 3 п. п. к базовой ставке

имущественное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

нотариально заверенное согласие супруги(-а) заемщика

документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

без личного страхования;

возможность предоставления кредита ИП;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

повышенная ставка при отказе от имущественного страхования;

на сайте банка не указаны санкции за просрочку платежа Особые ограничения +3 п. п. при отказе от имущественного страхования залога

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.