На неотложные нужды
Земский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
до 5 лет
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 305 $
Срок
до 5 лет
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 269 €
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
- RUB
- USD
- EUR
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- от 20 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 24,00 %
- от 20 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Минимальная
- 16,00 %
- от 305 $
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 24,00 %
- от 305 $
- 1 мес. ... 5 лет
Минимальная
- 16,00 %
- от 269 €
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 24,00 %
- от 269 €
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию банка
движимого имущества, по требованию банка
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
юридических лиц, по требованию банка
при сумме кредита до 200 тыс. руб. обеспечение не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
- другие документы
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(календарных)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- по свободному графику
обязательному ежемесячному погашению подлежат проценты по кредиту, основной долг по кредиту должен быть оплачен не позднее последнего дня действия кредитного договора
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- срок рассмотрения заявки - 10 календарных дней;
- высокая ставка
Особые ограничения
- банк не раскрывает полные условия кредитования на сайте;
- при сумме кредита до 200 тыс. руб. обеспечение не требуется
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 4 городах России
1 939
Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сызрань
- Телефоны
-
8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54