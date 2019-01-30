до 5 лет

до 5 лет

до 5 лет

Валюта счета: RUB

USD

EUR Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

от 20 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 24,00 %

от 20 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Минимальная 16,00 %

от 305 $

1 мес. ... 5 лет Максимальная 24,00 %

от 305 $

1 мес. ... 5 лет Минимальная 16,00 %

от 269 €

1 мес. ... 5 лет Максимальная 24,00 %

от 269 €

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, по требованию банка движимого имущества, по требованию банка на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию банка юридических лиц, по требованию банка при сумме кредита до 200 тыс. руб. обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

другие документы Документы паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (календарных) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения по свободному графику обязательному ежемесячному погашению подлежат проценты по кредиту, основной долг по кредиту должен быть оплачен не позднее последнего дня действия кредитного договора Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

возраст заемщика - от 18 лет Минусы срок рассмотрения заявки - 10 календарных дней;

высокая ставка Особые ограничения банк не раскрывает полные условия кредитования на сайте;

при сумме кредита до 200 тыс. руб. обеспечение не требуется

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.