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На неотложные нужды

Земский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
от 16,00%
Сумма
от 20 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
  • RUB
  • USD
  • EUR
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • от 20 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 24,00 %
  • от 20 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию банка
движимого имущества, по требованию банка
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
юридических лиц, по требованию банка
при сумме кредита до 200 тыс. руб. обеспечение не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • другие документы
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(календарных)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • по свободному графику
обязательному ежемесячному погашению подлежат проценты по кредиту, основной долг по кредиту должен быть оплачен не позднее последнего дня действия кредитного договора
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - 10 календарных дней;
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • банк не раскрывает полные условия кредитования на сайте;
  • при сумме кредита до 200 тыс. руб. обеспечение не требуется
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 4 городах России
1 939
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сызрань
Отделения 9
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

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