до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 24,00 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета оригинал полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику предоставление кредитов в возрасте от 65 до 75 лет (на момент погашения кредита) осуществляется при условии полного обеспечения кредита на условиях и в сумме согласованных с банком Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 3 мес. льготный период кредитования - по желанию клиента Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

альтернативные способы обеспечения;

отсутствие требований к страхованию;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита Минусы срок рассмотрения заявки - до 5 дней

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 01.02.2019 16:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.