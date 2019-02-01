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Нецелевой

Консервативный Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 24,00 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • предоставление кредитов в возрасте от 65 до 75 лет (на момент погашения кредита) осуществляется при условии полного обеспечения кредита на условиях и в сумме согласованных с банком
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
льготный период кредитования - по желанию клиента
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • отсутствие требований к страхованию;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нецелевой» в 4 городах России
1 691
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Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
Адрес
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
ОГРН
1023001538340
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Телефоны
8 800 333-77-30 — единая справочная служба

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