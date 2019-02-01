Нецелевой
Консервативный Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 24,00 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия и оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- предоставление кредитов в возрасте от 65 до 75 лет (на момент погашения кредита) осуществляется при условии полного обеспечения кредита на условиях и в сумме согласованных с банком
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
льготный период кредитования - по желанию клиента
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- альтернативные способы обеспечения;
- отсутствие требований к страхованию;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нецелевой» в 4 городах России
1 691
Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
- ОГРН
- 1023001538340
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
8 800 333-77-30 — единая справочная служба