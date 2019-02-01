На неотложные нужды без обеспечения
Новобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,50 %
- 10 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 3 года
Максимальная
- 19,50 %
- 10 000 ... 3 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 6 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 67 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 67 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
стаж на последнем месте не менее 1 года при сумме кредита свыше 150 тыс. руб; для ИП не менее 1 года (не менее 6 месяцев при условии, что предприниматель, для осуществления своей деятельности имеет в собственности торговые или производственные площади, либо грузовой автотранспорт или оборудование, либо имеются договора на реализацию продукции или оказание услуг)
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
копия
-
заявление-анкета
копия и оригинал
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / возможность получения кредит без обеспечения;
- без личного страхования;
- возможность предоставления кредита ИП;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
- небольшая сумма кредита без обеспечения;
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 7 городах России
1 792
Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- ОГРН
- 1025300002925
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великий Новгород
- Телефоны
-
(8162) 50-11-01