Стаж работы

на последнем месте не менее 6 месяцев

Требования к трудоустройству:

стаж на последнем месте не менее 1 года при сумме кредита свыше 150 тыс. руб; для ИП не менее 1 года (не менее 6 месяцев при условии, что предприниматель, для осуществления своей деятельности имеет в собственности торговые или производственные площади, либо грузовой автотранспорт или оборудование, либо имеются договора на реализацию продукции или оказание услуг)