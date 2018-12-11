Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги в т.ч. на рефинансирование Ставки Минимальная 9,50 %

30 000 ... 5 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 16,50 %

30 000 ... 5 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, как альтернатива движимого имущества, как альтернатива автотранспорта, обязательно залог предоставляется для сумм свыше 1 млн рублей Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 10 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю подтверждение дополнительного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

трудовой договор/контракт при сумме свыше 200 000 руб Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможно кредитование ИП;

возможно кредитование без обеспечения;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения подтверждение дохода свыше 200 тыс. рублей

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.