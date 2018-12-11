Универсальный
Первоуральскбанк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в т.ч. на рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 9,50 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 16,50 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, обязательно
залог предоставляется для сумм свыше 1 млн рублей
Страхование
-
без страхования
+3 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 10 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
при сумме свыше 200 000 руб
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочего)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно кредитование ИП;
- возможно кредитование без обеспечения;
- возможно подтвердить доход справкой по форме банка
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- подтверждение дохода свыше 200 тыс. рублей
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 18.03.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 3 городах России
771
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- 623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Первоуральск
- Телефоны
-
(3439) 22-82-82