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Универсальный

Первоуральскбанк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
в т.ч. на рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 9,50 %
  • 30 000 ... 5 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 16,50 %
  • 30 000 ... 5 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, обязательно
залог предоставляется для сумм свыше 1 млн рублей
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 10 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
при сумме свыше 200 000 руб
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочего)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможно кредитование ИП;
  • возможно кредитование без обеспечения;
  • возможно подтвердить доход справкой по форме банка
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • подтверждение дохода свыше 200 тыс. рублей
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.03.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 3 городах России
771
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Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
623109, Свердловская область, г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
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Телефоны
(3439) 22-82-82

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