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Для бюджетников и пенсионеров под поручительство

Московский Индустриальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,50 %
  • 150 000 ... 1 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 15,90 %
  • 50 000 ... 150 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
    + 4 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Дополнительная информация

по заявлению заемщика, при заключении настоящего договора потребительского кредита, а также в период его действия, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, дата ежемесячного платежа может быть изменена, с взиманием с доп. платы за изменение условий договора. При этом заемщик вправе выбрать в качестве даты платежа любое число месяца, за исключением 1-го и последнего числа месяца

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    (в т.ч. для работающих пенсионеров)
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    + пенсионное удостоверение
  • трудовой договор/контракт
    для отдельных категорий работников бюджетной сферы (силовые структуры, следственные органы, МЧС и пр.)
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    (в т.ч. для работающих пенсионеров)
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    + пенсионное удостоверение
  • трудовой договор/контракт
    для отдельных категорий работников бюджетной сферы (силовые структуры, следственные органы, МЧС и пр.)
Документы
  • другие документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • анкета поручителя по форме банка и договор поручительства
Прочие требования к заемщику
  • для неработающих пенсионеров срок возврата кредита до исполнения 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита неработающим пенсионером;
  • отсутствие требований по общему трудовому стажу
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит для бюджетников и пенсионеров;
  • +4 п.п. при отказе от личного страхования
  • базовая процентная ставка зависит от категории заемщиков, срока кредитования, суммы кредита, наличия или отсутствия обеспечения;
Оставить заявку
Дата актуализации: 21.02.2019 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников и пенсионеров» в 113 городах России
9 683
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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