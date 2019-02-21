Для бюджетников и пенсионеров под поручительство
Московский Индустриальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,50 %
- 150 000 ... 1 500 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 15,90 %
- 50 000 ... 150 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 4 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
по заявлению заемщика, при заключении настоящего договора потребительского кредита, а также в период его действия, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, дата ежемесячного платежа может быть изменена, с взиманием с доп. платы за изменение условий договора. При этом заемщик вправе выбрать в качестве даты платежа любое число месяца, за исключением 1-го и последнего числа месяца
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
(в т.ч. для работающих пенсионеров)
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
+ пенсионное удостоверение
-
трудовой договор/контракт
для отдельных категорий работников бюджетной сферы (силовые структуры, следственные органы, МЧС и пр.)
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
(в т.ч. для работающих пенсионеров)
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
+ пенсионное удостоверение
-
трудовой договор/контракт
для отдельных категорий работников бюджетной сферы (силовые структуры, следственные органы, МЧС и пр.)
Документы
- другие документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- анкета поручителя по форме банка и договор поручительства
Прочие требования к заемщику
- для неработающих пенсионеров срок возврата кредита до исполнения 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность получения кредита неработающим пенсионером;
- отсутствие требований по общему трудовому стажу
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для бюджетников и пенсионеров;
- +4 п.п. при отказе от личного страхования
- базовая процентная ставка зависит от категории заемщиков, срока кредитования, суммы кредита, наличия или отсутствия обеспечения;
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников и пенсионеров» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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