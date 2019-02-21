по заявлению заемщика, при заключении настоящего договора потребительского кредита, а также в период его действия, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, дата ежемесячного платежа может быть изменена, с взиманием с доп. платы за изменение условий договора. При этом заемщик вправе выбрать в качестве даты платежа любое число месяца, за исключением 1-го и последнего числа месяца