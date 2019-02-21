Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги также на жилищные цели(приобретение иного жилья, реконструкция, строительство, капитальный ремонт жилья) Ставки Минимальная 13,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Максимальная 15,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Основные требования к предмету залога указаны на сайте банка Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 4 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ в т.ч. для работающих пенсионеров

справка по форме банка / запрос работодателю в т.ч. для работающих пенсионеров

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию + пенсионное удостоверение

трудовой договор/контракт гос. служащие, в случае отсутствия справки 2НДФЛ

справка в свободной форме гос. служащие, в случае отсутствия справки 2НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

трудовой договор/контракт - пакет документов зависит от категории заёмщика - заемщик должен иметь регулярный, подтвержденный документально и достаточный для выдачи кредита источник дохода за период не менее 6 последних месяцев (не менее 1 зачисления для пенсионеров) Документы договор на приобретение имущества

документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы на недвижимость

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

трудовой договор

трудовая книжка копия

документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета при наличии работы по совместительству – возможно предоставление трудового договора Прочие требования к заемщику для неработающих пенсионеров срок возврата кредита до исполнения заемщику 75 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 4 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ на день заключения договора за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

длительный срок кредитования;

Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения для бюджетников и пенсионеров;

+4 п.п. при отказе от личного страхования Оставить заявку Дата актуализации: 21.02.2019 12:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.