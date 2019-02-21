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Для бюджетников и пенсионеров под залог недвижимости

Московский Индустриальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
также на жилищные цели(приобретение иного жилья, реконструкция, строительство, капитальный ремонт жилья)
Ставки
Минимальная
  • 13,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 15,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Основные требования к предмету залога указаны на сайте банка
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 4 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    в т.ч. для работающих пенсионеров
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    в т.ч. для работающих пенсионеров
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    + пенсионное удостоверение
  • трудовой договор/контракт
    гос. служащие, в случае отсутствия справки 2НДФЛ
  • справка в свободной форме
    гос. служащие, в случае отсутствия справки 2НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • трудовой договор/контракт
- пакет документов зависит от категории заёмщика - заемщик должен иметь регулярный, подтвержденный документально и достаточный для выдачи кредита источник дохода за период не менее 6 последних месяцев (не менее 1 зачисления для пенсионеров)
Документы
  • договор на приобретение имущества
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы на недвижимость
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
    копия
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета

при наличии работы по совместительству – возможно предоставление трудового договора

Прочие требования к заемщику
  • для неработающих пенсионеров срок возврата кредита до исполнения заемщику 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ на день заключения договора за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • длительный срок кредитования;
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • для бюджетников и пенсионеров;
  • +4 п.п. при отказе от личного страхования
Оставить заявку
Дата актуализации: 21.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников и пенсионеров» в 113 городах России
6 523
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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