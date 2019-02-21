Для бюджетников и пенсионеров под залог недвижимости
Московский Индустриальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
также на жилищные цели(приобретение иного жилья, реконструкция, строительство, капитальный ремонт жилья)
Ставки
Минимальная
- 13,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Основные требования к предмету залога указаны на сайте банка
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 4 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
в т.ч. для работающих пенсионеров
-
справка по форме банка / запрос работодателю
в т.ч. для работающих пенсионеров
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
+ пенсионное удостоверение
-
трудовой договор/контракт
гос. служащие, в случае отсутствия справки 2НДФЛ
-
справка в свободной форме
гос. служащие, в случае отсутствия справки 2НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- трудовой договор/контракт
- пакет документов зависит от категории заёмщика - заемщик должен иметь регулярный, подтвержденный документально и достаточный для выдачи кредита источник дохода за период не менее 6 последних месяцев (не менее 1 зачисления для пенсионеров)
Документы
- договор на приобретение имущества
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы на недвижимость
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
- документы по предоставляемому залогу
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
при наличии работы по совместительству – возможно предоставление трудового договора
Прочие требования к заемщику
- для неработающих пенсионеров срок возврата кредита до исполнения заемщику 75 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ на день заключения договора за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- длительный срок кредитования;
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- для бюджетников и пенсионеров;
- +4 п.п. при отказе от личного страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников и пенсионеров» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба