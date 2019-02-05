до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,00 %

30 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Максимальная 15,90 %

30 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка (плюс от потери работы); +2 п.п. за отсутствие каждого из видов страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя для госслужащих

другие документы выписка с лицевого счета в ПФР (через портал Госуслуг) подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС

трудовая книжка (при сумме кредита свыше 300 тыс. руб.) Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи первый платеж включает только проценты, начисленные за первый процентный период Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы неисполненного денежного обязательства Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

крупная сумма кредита на длительный срок;

без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода, учет дохода от работы по совместительству Минусы повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты) Оставить заявку Дата актуализации: 05.02.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.