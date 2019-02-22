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Стандарт

Крона-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 17,50 %
  • 50 000 ... 1 500 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 350 тыс. руб. – поручительство физ. лица / юр. лица /залог имущества, свыше 350 тыс. руб. – дополнительное поручительство физ.лица или юр. лица
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительству
движимого имущества, обязательно
поручительству
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
прочие документы, официально подтверждающие доход (например, договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним и пр. (предоставляются только по согласованию с банком)
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • ИНН
    оригинал
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    оригинал
  • заявление-анкета
    оригинал
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма кредита под залог и дополнительное обеспечение
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • срок рассмотрения заявки - до 5 рабочих дней
Особые ограничения
  • кредит для сотрудников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандарт» в 3 городах России
1 539
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Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
ОГРН
1023800000245
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Телефоны
(3952) 25-25-05

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