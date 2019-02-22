Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

50 000 ... 1 500 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 17,50 %

50 000 ... 1 500 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, обязательно до 350 тыс. руб. – поручительство физ. лица / юр. лица /залог имущества, свыше 350 тыс. руб. – дополнительное поручительство физ.лица или юр. лица на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, обязательно поручительству движимого имущества, обязательно Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор другие документы прочие документы, официально подтверждающие доход (например, договор аренды, исполнительные листы и платежные документы по ним и пр. (предоставляются только по согласованию с банком) Документы документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

ИНН оригинал

трудовая книжка копия

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита под залог и дополнительное обеспечение Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

срок рассмотрения заявки - до 5 рабочих дней Особые ограничения кредит для сотрудников бюджетной сферы

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.