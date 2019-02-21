Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

30 000 ... 600 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 18,40 %

30 000 ... 600 000 ₽

1 год ... 2 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 3 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

длительный срок рассмотрения заявки Особые ограничения кредит для сотрудников бюджетной сферы

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.