Кредитные каникулы
Венец, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,50 %
- 10 000 ... 500 000 ₽
- 13 мес. ... 2 года
Максимальная
- 15,70 %
- 10 000 ... 500 000 ₽
- 25 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
постоянное место работы в г.Ульяновск или в Ульяновской области (кроме неработающих пенсионеров)
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 4 месяца
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
подробная выписка по соответствующему счету с указанием назначения платежа, подтверждающего поступления заработной платы от работодателя
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
первые три месяца сумма основного долга не выплачивается, уплате подлежат только проценты
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
через банковского платежного агента (ИП Рябов А.И.- сеть салонов Диксис в г. Ульяновск и Ульяновской области).
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без обеспечения;
- льготные ставки для бюджетников и пенсионеров
Минусы
- требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе предоставления кредита;
- небольшая сумма
Особые ограничения
- первые три месяца сумма основного долга не выплачивается, уплате подлежат только проценты
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кредитные каникулы» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84