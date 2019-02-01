до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

10 000 ... 500 000 ₽

13 мес. ... 2 года Максимальная 15,70 %

10 000 ... 500 000 ₽

25 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Требования к трудоустройству: постоянное место работы в г.Ульяновск или в Ульяновской области (кроме неработающих пенсионеров) Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 4 месяца

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы подробная выписка по соответствующему счету с указанием назначения платежа, подтверждающего поступления заработной платы от работодателя Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 3 мес. первые три месяца сумма основного долга не выплачивается, уплате подлежат только проценты Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ через банковского платежного агента (ИП Рябов А.И.- сеть салонов Диксис в г. Ульяновск и Ульяновской области). Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без обеспечения;

льготные ставки для бюджетников и пенсионеров Минусы требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе предоставления кредита;

небольшая сумма Особые ограничения первые три месяца сумма основного долга не выплачивается, уплате подлежат только проценты

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.