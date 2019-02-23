Пенсионный
Нальчик, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,00%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 19,00 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 2 года ... 3 года
Максимальная
- 19,00 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
на территории Кабардино-Балкарской республики
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- другие документы
- пенсионное удостоверение
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- заявление о переводе пенсии на вкладной счет, открытый в банке «Нальчик»
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочего)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
на счет вклада «до востребования»
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
10% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы обеспечения;
- возраст с 18 лет
Минусы
- рассмотрение заявки – до 5 дней;
- обязательный перевод пенсии в банк
Особые ограничения
- минимальная процентная ставка действует для клиентов, которые после одобрения заявки переведут пенсию в банк
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 1 городе России
959
Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
- Адрес
- 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
- ОГРН
- 1020700000496
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нальчик
- Телефоны
-
(86622) 44-05-34