Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 19,00 %

10 000 ... 300 000 ₽

2 года ... 3 года Максимальная 19,00 %

10 000 ... 300 000 ₽

1 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: на территории Кабардино-Балкарской республики Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы другие документы

пенсионное удостоверение

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета заявление о переводе пенсии на вкладной счет, открытый в банке «Нальчик» Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет на счет вклада «до востребования» Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 10% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы обеспечения;

возраст с 18 лет Минусы рассмотрение заявки – до 5 дней;

обязательный перевод пенсии в банк Особые ограничения минимальная процентная ставка действует для клиентов, которые после одобрения заявки переведут пенсию в банк

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.