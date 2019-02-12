Льготный
Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 19,50%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 19,50 %
- 20 000 ... 200 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Максимальная
- 21,90 %
- 20 000 ... 200 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
при подключении опции "Гарантированная ставка" (комиссия 1% от суммы кредита) ставка снижается до 12,9%, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "Гарантированной ставке" возвращается при соблюдении следующих условий: заемщик пользуется кредитом не менее 12 месяцев и не допускает просрочек; в случае пропуска платежа уменьшенная процентная ставка не применяется, а расчет процентов по уменьшенной процентной ставке возобновляется со дня, следующего за погашением просроченной задолженности
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 40 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 40 лет на дату получения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
в течение часа
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- не требуется подтверждение дохода;
- наличие / отсутствие личного страхования не влияет на ставку
Минусы
- крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-2 200 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 10:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Льготный» в 1570 городах России
26 142
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба