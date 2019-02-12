при подключении опции "Гарантированная ставка" (комиссия 1% от суммы кредита) ставка снижается до 12,9%, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "Гарантированной ставке" возвращается при соблюдении следующих условий: заемщик пользуется кредитом не менее 12 месяцев и не допускает просрочек; в случае пропуска платежа уменьшенная процентная ставка не применяется, а расчет процентов по уменьшенной процентной ставке возобновляется со дня, следующего за погашением просроченной задолженности