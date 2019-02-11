Комиссии

кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.

Нет