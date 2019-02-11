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Пенсионный

Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,90%
Сумма
до 600 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
65 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,90 %
  • 50 000 ... 600 000 ₽
  • 3 года ... 7 лет
Максимальная
  • 34,90 %
  • 50 000 ... 600 000 ₽
  • 3 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 60 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 55 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 11 100 рублей
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • другие документы
  • заявление-анкета
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашнего и мобильного
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(от 15 минут)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
кредиты выдаются на банковскую карту - снятие наличных в банкоматах и кассах ПАО КБ «УБРиР» без комиссии; комиссия за выдачу наличных: в банкоматах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 120 руб.; в кассах сторонних банков – 1% от суммы операции, но не менее 150 руб.
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • возраст заемщика - до 75 лет на момент возврата кредита;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • без обеспечения;
  • крупная сумма кредита;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки
Минусы
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • кредит для неработающих пенсионеров
Оставить заявку
65 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 13:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 140 городах России
24 532
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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