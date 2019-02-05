Надо брать под залог недвижимости
Интерпрогрессбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
21,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Ставка
18,00%
Сумма
до 46 000 $
Срок
до 5 лет
Ставка
18,00%
Сумма
до 46 000 €
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 дня
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
- RUB
- USD
- EUR
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 21,00 %
- 2 000 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
- 18,00 %
- 31 000 ... 46 000 $
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
- 18,00 %
- 31 000 ... 46 000 €
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 3 п.п. к базовой ставке (+ 1 п.п. за каждый вид страхования)
-
имущественное и личное
базовая ставка (требуется страхование жизни и здоровья, а также от потери работы)
-
имущественное
+ 2 п. п. к базовой ставке
-
личное
+ 1 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- адвокаты / нотариусы
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 12 мес.
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 12 мес.
Документы
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по предоставляемому обеспечению (финансовые документы поручителя, документу по залоговому имуществу и т.д.)
Количество созаемщиков
до 1 человека
возможность привлечения в качестве созаемщика супруги(-а)
Прочие требования к заемщику
- постоянная/временная регистрация: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
рабочего
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность привлечения в качестве созаемщика супруги(-а);
- льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке$
- возможно кредитование ИП и адвокатов
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования жизни и здоровья, от потери работы
Особые ограничения
- комплект документов зависит от категории заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 05.02.2019 22:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
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