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Потребительский с обеспечением

Майский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,50%
Сумма
от 50 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 19,50 %
  • от 50 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
с одним поручителем сумма кредита - до 100 тыс. руб., с 2-3 поручителями или под залог имущества - свыше 100 тыс. руб.
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
кроме пенсионеров первой и второй групп инвалидности
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 67 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 67 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
с суммы просроченной задолженности по кредиту начисляется повышенный процент равный ставке, под которую предоставлен кредит, увеличенной на 5%
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • без страхования;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
  • неизвестна максимальная сумма кредита;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 270
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Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
Адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
ОГРН
1020700000826
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Телефоны
(86633) 2-24-60

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