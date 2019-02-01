Потребительский с обеспечением
Майский, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,50 %
- от 50 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
с одним поручителем сумма кредита - до 100 тыс. руб., с 2-3 поручителями или под залог имущества - свыше 100 тыс. руб.
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
кроме пенсионеров первой и второй групп инвалидности
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 67 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 67 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документы поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
с суммы просроченной задолженности по кредиту начисляется повышенный процент равный ставке, под которую предоставлен кредит, увеличенной на 5%
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- без страхования;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- неизвестна максимальная сумма кредита;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 270
Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
- Адрес
- 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
- ОГРН
- 1020700000826
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майский
- Телефоны
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(86633) 2-24-60