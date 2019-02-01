до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 19,50 %

от 50 000 ₽

1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно с одним поручителем сумма кредита - до 100 тыс. руб., с 2-3 поручителями или под залог имущества - свыше 100 тыс. руб. Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры кроме пенсионеров первой и второй групп инвалидности Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 67 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 67 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

документы по предоставляемому залогу

ИНН

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документы поручителя Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту с суммы просроченной задолженности по кредиту начисляется повышенный процент равный ставке, под которую предоставлен кредит, увеличенной на 5% Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

без страхования;

возраст заемщика - от 18 лет;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

неизвестна максимальная сумма кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.