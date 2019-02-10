Комфорт плюс без обеспечения
КС Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 15,50 %
- 30 000 ... 300 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- работники правоохранительных органов
сотрудники государственных и муниципальных органов власти и управления, контроля и надзора, судебной власти, органов местного самоуправления, либо сотрудники градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовия
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- низкая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность предоставления кредита без обеспечения
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- кредит для сотрудников государственных и муниципальных органов власти и управления, контроля и надзора, судебной власти, органов местного самоуправления, либо сотрудников градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовия
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 18:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Комфорт плюс» в 4 городах России
2 144
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- ОГРН
- 1021300000072
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии