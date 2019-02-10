до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

300 000 ... 4 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 15,50 %

300 000 ... 4 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно под поручительство одного физического лица - сумма кредита до 500 000 рублей; при сумме кредита свыше 500 001 рублей поручительство не менее двух физических лиц Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

работники правоохранительных органов сотрудники государственных и муниципальных органов власти и управления, контроля и надзора, судебной власти, органов местного самоуправления, либо сотрудники градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовия Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

низкая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность предоставления кредита без обеспечения Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит для сотрудников государственных и муниципальных органов власти и управления, контроля и надзора, судебной власти, органов местного самоуправления, либо сотрудников градообразующих предприятий агропромышленного комплекса Республики Мордовия

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.