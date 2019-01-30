на выбор залог

недвижимого имущества, обязательно

движимого имущества, обязательно

на выбор поручительство и гарантии как альтернатива

физических лиц, как альтернатива

имеющие расчетный счет в АО «Великие Луки банк» юридических лиц, как альтернатива

имеющие расчетный счет в АО «Великие Луки банк» ИП, как альтернатива

до 300 тыс. - с 1 поручителем или залогом, от 300 тыс. до 600 тыс. - с 2 поручителями или 1 поручителем и/или залогом, от 600 тыс. до 1 млн - с 3 поручителями или 2 поручителями и/или залогом, свыше 1 млн - устанавливается индивидуально