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Потребительский

Великие Луки Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,00 %
  • 300 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
имеющие расчетный счет в АО «Великие Луки банк»
ИП, как альтернатива
имеющие расчетный счет в АО «Великие Луки банк»
до 300 тыс. - с 1 поручителем или залогом, от 300 тыс. до 600 тыс. - с 2 поручителями или 1 поручителем и/или залогом, от 600 тыс. до 1 млн - с 3 поручителями или 2 поручителями и/или залогом, свыше 1 млн - устанавливается индивидуально
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за полный истекший год и истекший период текущего года
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • документы, подтверждающие кредитную историю
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
    оригинал
  • для ИП:
    • свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП;
    • налоговые декларации за истекший год и истекший отчетный период
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
погашение основной суммы кредита - в конце срока; ежемесячному погашению подлежат только проценты
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при несвоевременном погашении кредита происходит увеличение платы за кредит, а именно: дополнительно к процентной ставке, установленной договором потребительского кредита, на сумму просроченной задолженности начисляются проценты в размере, не превышающем 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - от 18 лет на момент предоставления кредита;
  • возможность получения кредита ИП;
  • без страхования;
  • срок кредитования - до 10 лет;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
  • рассмотрение заявки - до 5 дней;
  • погашение основного долга - в конце срока, проценты ежемесячно начисляются на всю сумму кредита (переплата существенно больше по сравнению со стандартными порядками погашения)
Особые ограничения
  • целевое использование контролируется по кредиту свыше 1 000 000 руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Великие Луки банк»
Адрес
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а
ОГРН
1026000001774
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Телефоны
(811253) 5-37-37

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