Потребительский
Великие Луки Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,00 %
- 300 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
имеющие расчетный счет в АО «Великие Луки банк»
ИП, как альтернатива
имеющие расчетный счет в АО «Великие Луки банк»
до 300 тыс. - с 1 поручителем или залогом, от 300 тыс. до 600 тыс. - с 2 поручителями или 1 поручителем и/или залогом, от 600 тыс. до 1 млн - с 3 поручителями или 2 поручителями и/или залогом, свыше 1 млн - устанавливается индивидуально
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за полный истекший год и истекший период текущего года
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
ИНН
копия
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия
-
заявление-анкета
оригинал
- для ИП:
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП;
- налоговые декларации за истекший год и истекший отчетный период
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- в конце срока
погашение основной суммы кредита - в конце срока; ежемесячному погашению подлежат только проценты
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при несвоевременном погашении кредита происходит увеличение платы за кредит, а именно: дополнительно к процентной ставке, установленной договором потребительского кредита, на сумму просроченной задолженности начисляются проценты в размере, не превышающем 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет на момент предоставления кредита;
- возможность получения кредита ИП;
- без страхования;
- срок кредитования - до 10 лет;
- крупная сумма кредита
Минусы
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
- рассмотрение заявки - до 5 дней;
- погашение основного долга - в конце срока, проценты ежемесячно начисляются на всю сумму кредита (переплата существенно больше по сравнению со стандартными порядками погашения)
Особые ограничения
- целевое использование контролируется по кредиту свыше 1 000 000 руб.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 378
Справочная информация
АО «Великие Луки банк»
- Адрес
- 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а
- ОГРН
- 1026000001774
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великие Луки
- Телефоны
-
(811253) 5-37-37