Рефинансирование
Ситибанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
1 заявка за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 200 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 19,50 %
- 200 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 до 60 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 22 до 60 лет на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
место работы и проживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре или Уфе
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 30 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
подтверждение дохода не требуется при кредитовании на сумму до 600 тыс. рублей и наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке
- справка по форме 2-НДФЛ
-
косвенное подтверждение доходов
свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше 8 лет
-
другие документы
выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал Госуслуг)
подтверждение дохода не требуется при кредитовании на сумму до 600 тыс. рублей и наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке
Документы
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 2-х часов, в зависимости от способа подачи заявки на кредит
Оформление кредита
- офис банка
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- возможность подачи заявки онлайн;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки - день в день
Минусы
- широкий диапазон ставки, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
- если заемщик не закроет все согласованные кредит(ы) в других банках в течение двух месяцев со дня предоставления кредита, ставка может быть увеличена до 19,5% годовых
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 53 городах России
52 061
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- ОГРН
- 1027700431296
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба