Доход

минимальный среднемесячный доход заемщика: 30 000 руб.

подтверждение основного дохода

на выбор

подтверждение дохода не требуется при кредитовании на сумму до 600 тыс. рублей и наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке

справка по форме 2-НДФЛ

косвенное подтверждение доходов свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше 8 лет

другие документы выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал Госуслуг)

подтверждение дохода не требуется при кредитовании на сумму до 600 тыс. рублей и наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке