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Рефинансирование

Ситибанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
1 заявка за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 200 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 19,50 %
  • 200 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 до 60 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 22 до 60 лет на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
место работы и проживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре или Уфе
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 30 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
подтверждение дохода не требуется при кредитовании на сумму до 600 тыс. рублей и наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
    свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше 8 лет
  • другие документы
    выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал Госуслуг)
подтверждение дохода не требуется при кредитовании на сумму до 600 тыс. рублей и наличии действующего кредита или кредитной карты в любом банке
Документы
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 2-х часов, в зависимости от способа подачи заявки на кредит
Оформление кредита
  • офис банка
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • возможность подачи заявки онлайн;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • рассмотрение заявки - день в день
Минусы
  • широкий диапазон ставки, невозможно оценить преимущество продукта
Особые ограничения
  • если заемщик не закроет все согласованные кредит(ы) в других банках в течение двух месяцев со дня предоставления кредита, ставка может быть увеличена до 19,5% годовых
Оставить заявку
1 заявка за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 53 городах России
52 061
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
ОГРН
1027700431296
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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