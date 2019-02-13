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Доверительный без обеспечения

Ассоциация, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 600 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,00 %
  • 300 000 ... 600 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 14,70 %
  • 10 000 ... 300 000 ₽
  • 61 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4-5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • пониженная ставка для бюджетников
Минусы
  • длительное рассмотрение кредитной заявки;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • подтверждение дохода возможно только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • большая надбавка к ставке за отказ от личного страхования
Особые ограничения
  • адрес регистрации и фактическое место жительства - Нижегородская и Костромская области
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 13:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доверительный» в 30 городах России
2 199
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(831) 434-36-53

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