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Универсальный

Эксперт Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 10 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
  • RUB
  • USD
  • EUR
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 16,50 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 года 1 день ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилая и нежилая недвижимость, земельные участки с категорией «Земли поселений»
движимого имущества, по требованию банка
автотранспорта, по требованию банка
не старше 15 лет на момент окончания кредита
техники / оборудования, по требованию банка
не старше 15 лет на момент окончания кредита
Страхование
  • имущественное
    базовая ставка
страхование недвижимости является обязательным, страхование дополнительного предмета залога - по желанию клиента (без страхования ставка выше на 1,5 п. п.)
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • заявление-анкета
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 10 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита;
  • срок действия решения - 60 дней;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возможность предоставления кредита ИП, пенсионерам
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от имущественного страхования;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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