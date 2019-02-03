до 3 лет

до 3 лет

до 5 лет

Валюта счета: RUB

USD

EUR Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

100 000 ... 6 000 000 ₽

1 год 1 день ... 3 года Максимальная 17,50 %

100 000 ... 6 000 000 ₽

3 года 1 день ... 5 лет 10,00 %

10 000 ... 200 000 $

1 год 1 день ... 3 года 10,00 %

5 000 ... 150 000 €

1 год 1 день ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Комиссии Нет Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно не старше 15 лет на момент окончания кредита автотранспорта, обязательно не старше 15 лет на момент окончания кредита техники / оборудования, обязательно Страхование без страхования + 1,5 п. п. к базовой ставке (+ 3 п. п. по кредиту в долларах / евро)

имущественное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы ИНН

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

заявление-анкета

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 10 дней Максимальный срок действия кредитного решения 60 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту в размере ключевой ставки ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита на длительный срок;

срок действия решения - 60 дней;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность предоставления кредита ИП, пенсионерам Минусы повышенная процентная ставка при отказе от имущественного страхования;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.