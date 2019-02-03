Стандартный
Эксперт Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Ставка
10,00%
Сумма
до 200 000 $
Срок
до 3 лет
Ставка
10,00%
Сумма
до 150 000 €
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 10 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
- RUB
- USD
- EUR
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- 100 000 ... 6 000 000 ₽
- 1 год 1 день ... 3 года
Максимальная
- 17,50 %
- 100 000 ... 6 000 000 ₽
- 3 года 1 день ... 5 лет
- 10,00 %
- 10 000 ... 200 000 $
- 1 год 1 день ... 3 года
- 10,00 %
- 5 000 ... 150 000 €
- 1 год 1 день ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
не старше 15 лет на момент окончания кредита
техники / оборудования, обязательно
не старше 15 лет на момент окончания кредита
Страхование
-
без страхования
+ 1,5 п. п. к базовой ставке (+ 3 п. п. по кредиту в долларах / евро)
-
имущественное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- ИНН
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- заявление-анкета
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 10 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
60 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере ключевой ставки ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- срок действия решения - 60 дней;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность предоставления кредита ИП, пенсионерам
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от имущественного страхования;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 12:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный» в 7 городах России
4 621
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Омск
- Телефоны
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8 800 333-11-50 — единая справочная служба