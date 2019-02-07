Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 18,00 %

20 000 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 36 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно до 300 тыс. руб. - с одним поручителем, свыше 300 тыс. - с двумя поручителями Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка при отказе заемщика от страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 19 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 19 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию либо выписка по счету/вкладу, открытому в Банке с данными о поступлениях пенсии Документы документы, подтверждающие кредитную историю

водительское удостоверение

трудовой договор

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков официальный супруг(а) до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,05% в день от суммы просроченных обязательств Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;

крупная сумма кредита;

возраст заемщика - от 19 лет;

возможно привлечение созаёмщика Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхование;

обязательное официальное подтверждения дохода Особые ограничения при отказе заемщика от страхования банк может запросить поручительство двух и более лиц

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.