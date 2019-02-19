до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,00 %

200 000 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно от 200 001 до 300 000 рублей - 1 вид обеспечения (поручительство физического лица/залог); от 300 001 до 500 000 рублей – 2 вида обеспечения (поручительство 2-х физических лиц/залог движимого/ недвижимого имущества) на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное +1 п. п. к базовой ставке

личное +5 п. п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

трудовой договор/контракт по дополнительному месту работы по найму Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

трудовой договор копия

ИНН оригинал

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

трудовая книжка копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета оригинал Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

возраст заемщика - от 18 лет;

нет требований к общему стажу работы;

альтернативные способы подтверждения дохода;

не требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита Минусы повышенная процентная ставки при отказе от личного страхования;

отсутствие информации о минимальном сроке рассмотрения заявки;

небольшой срок кредитования Особые ограничения льготная ставка для сотрудников бюджетной сферы

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.