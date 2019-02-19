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Потребительский под залог

РТС-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
от 500 001
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
обязательное предоставление документов о целевом использовании при сумме от 1 млн. рублей
Ставки
  • 17,00 %
  • от 500 001 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    +1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    +5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 мес.
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • ИНН
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • один из документов: водительское удостоверение, заграничный паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования РФ
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • нет требований к общему стажу работы;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • не требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
Минусы
  • повышенная процентная ставки при отказе от личного страхования;
  • отсутствие информации о минимальном сроке рассмотрения заявки;
  • небольшой срок кредитования
Особые ограничения
  • льготная ставка для сотрудников бюджетной сферы
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
1 449
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
ОГРН
1026300001947
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Телефоны
(8482) 31-20-00

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